Избавиться от черной плесени в стиральной машине можно одним ингредиентом: идеальный вариант за копейки

Простой и недорогой способ очистить стиралку от неприятной плесени

Со временем в стиральной машине может появиться неприятный запах. В некоторых случаях в этом виновата черная плесень внутри барабана, на дверцах и в лотках для стирального порошка и кондиционера.

Избавиться от плесени так, чтобы она больше не смогла распространяться, может показаться непростой задачей. Однако только не с этим средством. Как пишет cpykami, с удалением черной плесени, которая также не разъест при этом манжету, поможет обыкновенная белизна.

Как избавиться от плесени в стиральной машине

Белизну наносим губкой или старой кисточкой на манжету, распределяем и оставляем на полчаса. Для большего эффекта увлажняем бинт в белизне и прокладываем им манжету в местах с плесенью.

Если немного плесени еще осталось: смачиваем бинт снова и прокладываем манжету (либо протираем кисточкой/губкой). Затем промываем манжету, либо запускаем цикл "пустой" стирки без вещей, чтобы убрать едкий запах белизны.

Напомним, что убрать запах в стиральной машинке можно и с помощью пены для бритья, и с помощью копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.