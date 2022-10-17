Почему нельзя хранить шоколад в холодильнике: есть один важный нюанс

Холодильник совершенно не годится для шоколада, и вот почему

Срок годности большинства продуктов сильно зависит от того, где и как мы их храним. Например, хлеб не зачерствеет и не покроется плесенью, если выбрать для него правильное место на кухне. Кое-что обязательно нуждается в низких температурах, тогда как некоторые продукты не рекомендуется класть в холодильник, в их числе и шоколад.

Шоколад – популярное лакомство, но оно может испортиться не только при сильной жаре. Как пишет издание Express, главная ошибка — хранить шоколад в холодильнике, хотя многие из нас именно туда его и помещают. Но слишком низкие температуры нарушают вкусовые качества продукта, да и на внешнем виде могут сказаться.

Главный признак того, что плитка была в холодильнике — отсутствие характерного звука, когда вы ломаете кусочек. Поэтому если хотите не испортить шоколад и сохранить вкус, воспользуйтесь лайфхаком. Вот в чем его суть: не кладите шоколад в холодильник, а храните при оптимальной температуре 18 градусов.

Так, охлаждающий эффект при хранении шоколада в холодильнике сделает чересчур рассыпчатую текстуру, в итоге лакомство будет слишком быстро таять в ваших пальцах. Вы также рискуете получить так называемое сахарное поседение (результат контакта шоколада с влагой, из-за этого на нем возникает белые пыльный или зернистый налет) и окисление. Результат неприятный: вкус продукта изменится, а еще может появиться посторонний запах.

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