Как мгновенно разрезать авокадо и отделить мякоть от косточки: есть один ловкий трюк (видео)

Хитрый лайфхак с авокадо значительно ускорит нарезку плода

Многие фрукты и овощи мы режем дольше, чем могло бы быть. Как и чеснок, который шеф-повара могут измельчить за секунды с помощью простой уловки, можно быстро и без лишних хлопот разрезать на части авокадо. Косточка без проблем отделится от мякоти.

О лайфхаке по нарезке авокадо сообщает издание Express. Понадобится лишь нож и следование элементарному алгоритму. Этот метод решит одним махом все задачи: нарежет плод на ровные части, удалит косточку и очистит от кожуры.

Так, быстрый и простой способ нарезать авокадо за считанные секунды показан в одном из роликов пользовательницы @katejunkie в TikTok. Она поделилась своим новым любимым методом "разделки" авокадо. Оказывается, очень легко поделить авокадо на четвертинки, разрезав его вдоль и посередине, а затем разломив на кусочки.

Как надо резать авокадо:

Сначала разрежьте авокадо вдоль, затем переверните его и снова разрежьте – теперь уже поперек. Слегка прокрутите плод, чтобы авокадо распалось на четыре части. Теперь уберите кожицу. Если плод спелый, она легко снимется. Также просто выньте косточку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе нарезки болгарского перца. Очистить перец от семян можно проще, чем мы привыкли это делать. А также мы писали, как быстро нарезать лук на идеально ровные кубики. Лайфхаком поделился британский шеф-повар.