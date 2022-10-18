Как избавить кухонное полотенце от жира: секрет японцев раскрыт

Порой обычной стирки недостаточно, чтобы избавить полотенца от жирных пятен

Из-за частого использования кухонных полотенец их ткань быстро становится загрязненной. Чтобы вывести жирные пятна, порой одной стирки недостаточно. Некоторые украинские хозяйки перед стиркой кладут полотенца в микроволновку, а вот японки замачивают в специальном растворе.

Чтобы вернуть полотенцам былую чистоту, попробуйте сначала замочить их в горячей воде с уксусом, сухой горчицей и растительным маслом.

Как избавить кухонные полотенца от жира

Добавьте в емкость с 10 литрами горячей воды 0,5 ст. л. уксуса и 1 ст. л. растительного масла. Перемешайте, а после добавьте 2 ст. л. сухой горчицы и вновь тщательно перемешайте раствор. Поместите в него кухонные полотенца и оставьте на 12 часов. Затем прополощите полотенца, применив сначала холодную, а потом — горячую воду.

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