Как отстирать засаленные рукава и воротник на куртке, не стирая ее полностью: понадобиться всего одно средство

15 минут и вы забудете о грязи на куртке.

Часто куртка замазывается только на рукавах, воротнике и возле карманов, а поскольку процесс стирки, а если быть точнее сушки верхней одежды достаточно сложный и длительный. Чтобы избежать таких проблем, мы решили поделиться с вами "рецептом" частичной стирки.

Оказывается, с засаленными пятнами на рукавах, воротнике и возле карманов может справиться одно простое средство, которое есть на каждой кухне. Как сообщает prostoway, вам понадобиться всего 15 минут свободного времени и моющее средство для посуды.

Как освежить куртку моющим для посуды

Обычное средство для мытья посуды растворяет не только пищевой жир, но и пятна от пота и грязи, которые постоянно "замазывают" куртку вокруг шеи, на рукавах и возле карманов. Все что нужно сделать, это нанести моющее на пятно влажной губкой, потереть и оставить на 10-15 минут. После средство нужно будет смыть чистой губкой.

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