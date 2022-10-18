Как хранить авокадо, чтобы оно не темнело: три простых способа

Авокадо может почернеть после того, как вы его разрезали, но есть способ продлить срок годности плода

Многие фрукты и овощи могут храниться дольше, если делать это правильно. К примеру, некоторые продукты не стоит класть в холодильник. А вот авокадо можно хранить там, только это нужно делать с учетом нескольких моментов. Особенно, если речь идет уже о разрезанном плоде.

Часто случается, что после того, как вы разрезали авокадо, оно начинает темнеть и чернеть. Издание Express пишет, что есть три способа предотвратить это или хотя бы замедлить. Для лайфхаков понадобятся самые доступные ингредиенты.

Лайфхак №1: используйте лимон или лайм

Выдавите сок лимона или лайма на открытую зеленую мякоть авокадо. Говорят, что кислотность предотвращает потемнение.

Лайфхак №2: оливковое масло

Нанесение оливкового масла на мякоть авокадо образует барьер между ним и воздухом, предотвращая потемнение.

Лайфхак 3: используйте пластиковый контейнер

Положите авокадо в герметичный контейнер, а затем поместите его в холодильник, чтобы сохранить свежесть авокадо.

Комбинация вышеперечисленных приемов может помочь сохранить плоды свежими. Тем не менее, авокадо будет оставаться свежим не более 3-4 дней. Лучше всего есть его в тот же день, когда разрезали.

Добавим, что есть метод сохранить авокадо свежим до шести месяцев. Речь идет об использовании морозильной камеры. Нарезанные авокадо можно хранить в пластиковом герметичном пакете в холодильнике около полугода, а потом, к примеру, использовать в смузи. Или же можно заморозить пюре из авокадо в формах для кубиков льда, а потом наносить его на тосты.

Ранее "Телеграф" рассказал о трюке, который поможет быстро разрезать авокадо и разделить плод на части. Ролик с этим лайфхаком покорил соцсети.