Не все хозяйки делают это правильно: когда и как добавлять лавровый лист в блюда, чтобы они были вкусными

Есть несколько важных нюансов, которые важно учитывать при "работе" с лавровым листом.

Мало кто из хозяек задумывается, как правильно пользоваться лавровым листом во время готовки, а "правила" есть. Если добавлять эту пряность невпопад, то можно напрочь испортить блюдо. Более того, в некоторые супы, лавровый лист и вовсе класть не нужно. Также ранее мы рассказывали, как и когда правильно солить супы и бульоны.

Как сообщает Ukr.Media, перед тем, как добавлять лавровый лист в какое-то блюдо, желательно поинтересоваться, нужно ли это вообще делать, и если пряность не помешает, то какое количество нужно использовать, и когда его добавлять.

Как правильно использовать лавровый лист во время готовки

В бульон лавровый лист нужно добавлять за 5 минут до его готовности, а в тушеные блюда — за 10 минут;

Не стоит добавлять пряность в куриный бульон, иначе блюдо потеряет вкус и аромат;

Также не стоит класть лавровый лист и в овощной бульон, так как супы на этом бульоне ароматизируются овощами;

На литр воды можно использовать не больше 1-2 листочков;

Чтобы пряность была еще ароматнее, перед тем как положить листики в блюдо, нужно потереть их друг о друга;

После приготовления блюда, лавровый лист стоит вытащить, иначе может появиться вкус горечи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе нарезки болгарского перца. Очистить перец от семян можно проще, чем мы привыкли это делать. А также мы писали, как быстро нарезать лук на идеально ровные кубики. Лайфхаком поделился британский шеф-повар.