Невероятный лайфхак по очистке картофеля и яблок: работает за считанные секунды (видео)

Этот нестандартный способ может быть опасным, но работает просто превосходно

Многие продукты можно нарезать и измельчить быстрее, чем мы привыкли делать. Тот же лук шеф-повара при помощи одного трюка мгновенно разрезают на ровные кубики. А вот с очисткой яблок поможет справиться весьма необычный способ, он, к слову, годится и для чистки картофеля.

Удивительный лайфхак по очистке яблока за секунды стал вирусным в сети, но он может быть небезопасным, нужно признать. Как пишет издание Express, такой способ поможет со скоростью света очистить фрукт, но также подойдет и для чистки картофеля.

Ролик, где мужчина нестандартным методом чистит яблоко, стал популярным в соцсети TikTok . Пользовательница @alidecosmo показала, как ее хитрый папа чистит фрукт невероятно быстро. Она написала: "Мой папа — гений". В ролике отец ловко использовал электрическую дрель, чтобы сделать работу за считанные секунды. Он вонзил конец сверла в яблоко. Затем, взяв нож, приложил его к дрели и включил. Яблоко было очищено за считанные секунды.

Конечно, этот лайфхак потенциально очень опасен, и вам не рекомендуется пробовать его дома. Электроинструменты должны использоваться только опытными людьми под наблюдением. Если же вы умеет обращаться со сверлом, то этот необычный способ чистки поможет, к примеру, подготовить яблоки к консервации или оперативно справиться с горой картофеля.

Ранее "Телеграф" рассказал о трюке, который поможет быстро разрезать авокадо и разделить плод на части. Ролик с этим лайфхаком покорил соцсети.