Конденсат на окнах и плесень: четыре совета, которые помогут решить эти проблемы

Повышенная влажность приводит к образованию грибка, так что действовать нужно оперативно

Снижение температуры в это время может привести к нежелательной конденсации и появлению плесени вокруг окон во многих домах. Существует много способов удаления грибка, самое главное не медлить с этим, иначе он "разрастется" по всей комнате.

Как пишет издание Express, есть эффективный лайфхак избавить окна от конденсата и плесени. Кроме того, несколько простых правил помогут сохранять в вашем жилище приемлемый уровень влажности и не допускать образования грибка.

Конденсат – это капли воды, которые образуются, когда горячий влажный воздух встречается с прохладной поверхностью. Это довольно распространенное явление и не обязательно означает, что у вас проблемы с окнами. Но если не отреагировать на влагу своевременно, есть риск возникновения плесени.

Если вокруг вашей оконной рамы уже образовалась плесень, важно принять меры для ее удаления, чтобы избежать связанных с ней рисков для здоровья. Лайфхак очень прост. Во-первых, обязательно тщательно очистите пострадавшую поверхность с помощью средства для удаления плесени или раствора, который убивает бактерии, например, одна часть отбеливателя на 10 частей воды. Во-вторых, пройдитесь по этому месту влажной тканью, пока плесень не будет полностью удалена, затем протрите чистой тканью. В-третьих, держите окно открытым, пока поверхность полностью не высохнет.

Как предотвратить образование конденсата и плесени

Совет 1: Регулярно открывайте окна

Если ваш дом страдает от конденсата, сырости или плесени, лучшее, что вы можете сделать, — это попытаться улучшить вентиляцию внутри. Старайтесь регулярно открывать окна, чтобы воздух свободно циркулировал, а влажный воздух выходил из помещения. Системы вентиляции, такие как вытяжные вентиляторы, также могут значительно уменьшить образование конденсата в ваших домах.

Совет 2: Сушите белье в хорошо проветриваемых помещениях

Уменьшение количества влаги в воздухе может оказать огромное влияние на решение проблемы конденсации. Небольшие изменения, такие как развешивание белья в просторных помещениях вместо сушки в теплых комнатах, действительно могут помочь предотвратить появление плесени.

Совет 3 : Удалите лишнюю влагу, которая накапливается вокруг ваших окон

Если капли воды скопились на ваших окнах или вокруг них, когда температура на улице начала падать, ежедневно очищайте это место. К примеру, используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить влагу перед нанесением чистящего средства.

Совет 4: Убедитесь, что ваш дом хорошо изолирован

Наличие хорошей изоляции снизит вероятность образования конденсата в холодных местах на стенах и потолках. Двойное остекление, изоляция стен и защита от сквозняков помогут уменьшить потери тепла из вашего дома. А наличие правильно установленных энергосберегающих окон поддержит высокую температуру в помещении, что может иметь огромное влияние на образование конденсата и рост плесени.

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