Прочистит трубы не хуже магазинного средства: избавьтесь от засоров с помощью одного копеечного ингредиента

Этот "спасительный" компонент есть на любой кухне

Засор в раковине, на кухне или в ванной, — всегда проблематичное явление. Устранить его можно как можно быстрее не только посредством дорогих магазинных средств, но и тех ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

Замечательным выходом из ситуации станет одна хитрость. Заменить "химию" можно обычной пищевой содой. Понадобится 200 г, то есть 7-8 столовых ложек.

Как убрать засор в раковине с помощью соды

Всыпаем соду на сковороду и греем ее на огне в течение 15 минут. Можно воспользоваться и духовкой: помещаем емкость с содой в духовой шкаф, разогретый до температуры в 200 градусов.

Затем даем продукту остыть (около 10-15 минут), добавляем 250 мл воды и перемешиваем до полного растворения. Заливаем в раковину, а спустя 1-2 часа проливаем водой. Все просто!

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