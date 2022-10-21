Как быстро отмыть вытяжку на кухне от жира: легко и совершенно не затратно (видео)

Благодаря этому нехитрому способу вытяжка снова будет чистой и блестящей.

Часто процесс мытья вытяжки от остатков налипшего жира, пыли и грязи — это очень длинное и трудоемкое занятие, которое многие домохозяйки и вовсе пропускают. Однако этого делать не стоит, ведь грязь негативно отразиться на работе техники, тем более, если есть простой, и совершенно не затратный способ, который поможет вам во время уборки на кухне.

Эффективный и очень легки способ очистки вытяжки мы нашли на ютуб-канале "Советы для дома". Отметим, что все ингредиенты для мойки можно найти на вашей кухне, поэтому тратиться особо не придется.

Как отмыть кухонную вытяжку от грязи и жира

Чтобы приготовить чистящее средство для начала в чашу насыпьте треть пачки соды, после добавьте столовую ложку любого чистящего средства для посуды и залейте это все небольшим количеством кипятка. Все тщательно размешайте.

После перелейте это все в миску, в которую вытяжка поместится хотя бы наполовину, и долейте кипятка столько, чтобы вытяжка была максимально покрыта раствором. Уложите решетку от вытяжки в раствор, и оставьте на 5-10 минут. Затем очистите вытяжку от грязи старой зубной щеткой.

После моющий раствор нужно снова подогреть и, погрузивши в миску вторую половинку вытяжки, повторить все манипуляции.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.