Работает за одну ночь: простой лайфхак по очистке духовки справится даже с застарелыми пятнами

Нужны ингредиенты, которые, скорее всего, уже стоят в вашем кухонном шкафу

При уборке на кухне больше всего приходится уделять внимания мытью вытяжки и чистке духовки. С последним помогут справиться некоторые подручные средства, которые или уже есть в вашем доме, или обойдутся довольно дешево.

Как пишет издание Express, пищевая сода является натуральным продуктом, который отлично очищает различные поверхности. Так что простой и понятный лайфхак с использованием соды идеально очистит духовку всего за одну ночь.

Лайфхак по очистке духовки

Что нужно делать:

Выньте решетки и противень из духовки и замочите в раковине. Наполните миску горячей водой. Установите духовку на 220 градусов и поместите миску в духовку. Оставьте так на 30 минут. Когда духовка немного остынет, смешайте одну столовую ложку жидкого моющего средства и одну столовую ложку пищевой соды. Нанесите смесь на стенки и дверцу духовки. Затем оставьте пасту, пока духовка еще остывает. Соскребите всю грязь, а также пасту из пищевой соды, используя мочалку. Наполните раковину горячей мыльной водой и оставьте решетки для духовки остывать на ночь. Утром соскребите грязь комком фольги или металлической мочалкой.

Добавим, что лучше всего очищать духовку незадолго после использования.

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