Как избавиться от запаха рыбы всего за 1 минут: способ удивляет своей простотой

Благодаря этому способу от запаха рыбы не останется и следа.

Неприятный запах от рыбы — это проблема, с которой не так просто справиться. После чистки свежей рыбы и досточка и нож даже после мойки все равно специфично пахнут. Однако если знать маленький лайфхак, то эта проблемка очень просто и легко решается. Также мы ранее рассказывали как избавиться от такого запаха из духовки.

Как отмечает издание prostoway, всего одно очень простое народное средство, которое кстати всегда есть на каждой кухне, поможет избавиться от рыбного запаха за считанные минуты. И это средство — это обычная пищевая соль.

Как избавиться от запаха рыбы с помощью соли

Способ максимально простой. Все что нужно сделать, это после завершения чистки, все поверхности и все приборы, которые вы использовали для разделки рыбы, нужно обработать солью. Это касается и ножей, и посуды. Соль впитает неприятный запах, не позволив ему распространяться дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли.