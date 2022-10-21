Обивка будет как новенькая: простой способ удалить пятно с дивана всего за 10 минут

Диван будет чистый, светлый и совсем как новый

Диван в гостиной — незаменимый предмет интерьера. Однако со временем его обивка покрывается пятнами разного происхождения: от напитков, еды, выделений животных… Избавиться от загрязнений не так-то и сложно, как может показаться на первый взгляд. Ранее мы писали, как убрать пятна на матрасе, теперь поговорим о недорогом и неожиданном средстве, которое позволит отчистить обивку дивана.

Попробуйте воспользоваться простым средством для мытья окон (можно любым). Как пишет cpykami, оно содержит вещества, которые прекрасно справляются с пятнами на диване.

Как избавиться от пятна на обивке дивана

Распылите на пятно средство для мытья окон и оставьте так на 10 минут. Затем потрите пятно тряпкой из микрофибры, а остатки средства промокните чистой тряпкой. Дождитесь полного высыхания.

Ранее мы писали, как отстирать пятна кофе на одежде — 3 простых способа избавиться от загрязнения.