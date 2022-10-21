Эти кухонные приборы – пожиратели электроэнергии: как сэкономить на счетах

Обратите внимание на некоторую кухонную технику, чтобы зазря не "крутить" свет

В связи с аварийными перебоями электричества украинцы стараются подходить к потреблению энергии грамотно. Сэкономить можно не только включая те или иные бытовые приборы в определенное время (даже есть специальный график). Также обратите внимание на пять кухонных приборов, которые пожирают электричество и бьют по вашему кошельку.

Как пишет издание Express, ряд кухонных приборов увеличивает ваши счета за электроэнергию. Исправить это помогут простые правила потребления и небольшие лайфхаки. Сэкономить энергию проще, чем может казаться.

Какая кухонная техника больше всего потребляет электроэнергии

1. Холодильник с морозильной камерой

Судя по его размеру и тому факту, что он всегда включен, холодильник с морозильной камерой, что неудивительно, является самым дорогим прибором на кухне. В связи с тем, что он всегда должен оставаться включенным, вам может быть интересно, как можно сократить расходы при использовании этого прибора. Чем больше продуктов содержится в холодильнике, тем больше он должен работать, чтобы поддерживать температуру должным образом. Поэтому начните с того, что не перегружайте холодильник.

А вот морозильник на самом деле работает более эффективно, скорее если он полон, чем пуст, поскольку ему не нужно прилагать столько усилий, чтобы удерживать холод. Но убедитесь, что вы не перегружаете его, так как должны быть место для циркуляции воздуха. Ну и не забывайте периодически размораживать камеру, чтобы избавиться от любого скопления льда (это заставляет прибор потреблять больше энергии).

2. Вытяжные вентиляторы

Хотя вытяжные вентиляторы отлично справляются с кухонными запахами, их работа обходится довольно дорого, особенно если оставить их включенными. Вместо того, чтобы включать вентилятор на время приготовления, попробуйте включить его на несколько минут после того, как закончите. Проверьте фильтр вентилятора, чтобы убедиться, что он не забит. Это поможет ему работать легче и потреблять меньше энергии. Простой лайфхак: вы можете легко очистить фильтр в миске с мыльной водой с небольшим количеством уксуса и средства для мытья посуды.

3. Печь

Этот прибор является еще одним часто используемым предметом в доме. По возможности специалисты по энергосбережению советуют использовать другие способы приготовления пищи. Микроволновая печь, как правило, является наиболее эффективным способом разогрева и приготовления пищи — она всегда быстрее, а ее меньший размер (в отличие от духовки) означает, что тепло больше сосредоточено на том, что готовится внутри. Мультиварки также являются энергосберегающими приборами для приготовления пищи.

4. Чайник

Поразительно, но это маленькое устройство стоит дороже, чем вы думаете. Если чайник кипятит большое количество воды, ему потребуется больше мощности, чтобы достичь точки кипения. Простой способ сократить расходы на чайник — кипятить ровно столько воды, сколько необходимо. Вы можете измерить нужный объем, сначала налив воду в кружку, а затем вылив ее в чайник. Также выключайте чайник из розетки каждый раз после использования. Еще один удачный лайфхак, который сэкономит затраты при использовании чайника, мы публиковали ранее.

5. Посудомоечная машина

Чем больше загрузок в посудомойку вы выполняете, тем больше тратите. Попробуйте уменьшить количество загрузок, включив прибор только тогда, когда он полностью заполнен, но не переусердствуйте. Это может снизить качество очистки. Если возможно, уменьшите температуру нагрева или запустите посудомойку в экологически чистом режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие бытовые приборы обязательно нужно отключать на ночь. А также мы писали, как сделать свечу из подручных средств, если в доме внезапно пропал свет.