Сколько порошка нужно сыпать в машинку во время стирки: как высчитать идеальную пропорцию

Важно как не переборщить, так и не насыпать слишком мало.

Многие домохозяйки во время стирки ошибочно полагая, что таким образом вещи лучше отстираются, добавляют в отсек для моющего средства побольше порошка. Однако это совсем не так, и вещи в таком случае чище и свежее не станут. Более того, это может только сделать хуже, ведь банально порошок может не успеть вымыться из тканей. А это в свою очередь приведет к тому, что вещи станут грубее, и на них появятся белые разводы.

Как правильно пользоваться порошком во время стирки, сообщает Ukr.Media. Это небольшое правило поможет вам в будущем не засорять контейнер для порошка, а также поможет избежать порчи вашей одежды.

Сколько порошка нужно засыпать во время стирки: пропорция

Совет от более опытных хозяек такой — на каждый килограмм одежды сыпьте столовую ложку порошка. Однако и тут есть свои нюансы — если загрязнения слишком сильные, а вода жесткая, то пропорцию можно увеличить и до двух столовых ложек.

Если вы стираете в режиме быстрой стирки, и при этом стиральная машинка забита полностью — стоит сыпать по полторы ложки порошка на килограмм одежды.

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