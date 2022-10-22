Сковорода больше не пригорит, если следовать простым правилам: хитрости от опытных хозяек

Хитрые хозяйки точно знают, как спасти старый кухонный инвентарь

Процесс готовки на сковороде может стать невыносим по той причине, если еда будет постоянно прилипать и пригорать. Однако тратиться на новое приобретение не стоит, если проблему можно будет предотвратить. Реально спасти не только антипригарное покрытие тефлоновой сковороды, но и предотвратить пригорание на обычной.

Чтобы избежать пригорания еды во время готовки, рекомендуется при жарке всегда использовать масло. А вот если покрытие антипригарное, достаточно будет всего одной капли продукта. К маслу желательно добавить щепотки соли, но будьте осторожны — важно учитывать, чтобы это никак не отразилось на вкусе блюда.

Также сковороды не рекомендуется мыть железными губками. Делать это следует более мягкими материалами.

Кроме того, при хранении не желательно ставить сковороды друг на друга, чтобы не повреждать поверхность кухонных инвентарей.

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