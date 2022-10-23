Как убрать пятно от чернил на рубашке: неожиданный, но рабочий трюк со спичками

Все просто, бюджетно и эффективно

Шариковые ручки имеют свойство протекать. Чаще такая неприятность происходит в карманах брюк, пиджаков или в сумках. Сталкиваясь с такой проблемой, большинство либо выбрасывают вещи, либо прибегают к помощи агрессивной "химии". Но в этом материале мы предлагаем не столь дорогой способ.

Отстирать ручку из цветной одежды или белых рубашек можно с помощью обычных спичек. Об этом пишет cpykami.

Как убрать пятно от чернил на одежде

Наливаем в тарелку немного любого жидкого мыла. Окунаем в него 2-3 спички и натираем пятно, пока сера не размокнет и не впитается в ткань. Можно повторить еще с несколькими спичками, пока пятно полностью не будет пропитано. Оставляем в таком виде на 10 минут. Затем стираем вручную, лучше — с хозяйственным мылом. От чернил не останется и следа!

Ранее мы писали, как отстирать пятна кофе на одежде — 3 простых способа избавиться от загрязнения. Также мы рассказывали о простом способе убрать с одежды зеленку за пять минут.