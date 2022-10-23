Как очистить воду из крана без фильтра: 4 простейших лайфхака

Очистить воду можно без использования специальных фильтров.

Вода из-под крана — это продукт, который не желательно употреблять не в кипяченом виде или без воздействия фильтров. Однако в связи с достаточно сложной ситуацией, что сложилась в Украине из-за обстрелов со стороны рф, возможно придется пить именно ее. Однако проблему "вредности" воды из-под крана можно очень легко решить даже без специальных фильтров.

Как сообщает prostoway, есть как минимум четыре способа, как можно очистить воду в домашних условиях без специальной техники. Вам понадобятся достаточно простые, подручные средства.

Как очистить воду из-под крана без специальных фильтров

Отстаивание — самый простой, доступный и бесплатный способ смягчить воду. Все, что нужно сделать это налить воду в емкость и оставить ее на не менее 8 часов, в идеале на сутки.

Камни — не просто так ведь в старину в колодец бросали кремень. Налейте воду в банку или другую емкость и положите в нее 1-2 камня минерала. Оставьте воду постоять на 2-3 дня. По истечению времени воду нужно осторожно слить. Также для очистки воды подойдет шунгит. На литр воды необходим камень весом примерно 100 г.

— не просто так ведь в старину в колодец бросали кремень. Налейте воду в банку или другую емкость и положите в нее 1-2 камня минерала. Оставьте воду постоять на 2-3 дня. По истечению времени воду нужно осторожно слить. Также для очистки воды подойдет шунгит. На литр воды необходим камень весом примерно 100 г. Активированный уголь — поместите в марлю толченый активированный уголь, а после через эту воронку нужно процедить воду. Также можно опустить в воду несколько таблеток, окутанных тканью, на 8-10 часов.

— поместите в марлю толченый активированный уголь, а после через эту воронку нужно процедить воду. Также можно опустить в воду несколько таблеток, окутанных тканью, на 8-10 часов. Замораживание — самый простой и при этом самый лучший способ очистки воды. Отправьте воду в морозилку, и когда она замерзнет на 2/3, жидкие остатки надо слить, а лед разморозьте.

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