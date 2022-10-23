Как быстро высушить одежду: способ, который действительно работает (видео)

Такой способ облегчит сушку белья в сырую, влажную погоду.

На улице погода все ближе к зимней, и вывешивать стирку на балкон уже в принципе нет смысла, ведь вещи не высохнут так быстро, как летом или ранней осенью. Поэтому теперь нужно искать альтернативные способы сушки белья в доме. И такой вариант есть — можно высушить стирку с помощью простыни.

Блогер Джин в своем TikTok-аккаунте, который она ведет под никнеймом cleanwithjen, показала один из быстрых способов, как можно высушить одежду в квартире. Все что для этого нужно, это стирка, простынь и бельевая сушилка.

Что нужно сделать? Поставьте сушилку для белья возле теплой батареи, развесьте белье, и накройте все это простынью. Вот и весь лайфхак.

"Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух", — пояснила блогерша.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.