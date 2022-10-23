Мгновенно удалите грязь и бактерии из стиральной машины: два эффективных способа

Не забывайте периодически очищать барабан "стиралки"

Научиться чистить стиральную машину в домашних условиях необходимо, чтобы одежда была свежей и приятно пахнула. Может показаться немного нелогичным чистить оборудование, которое чистит, но это не так. Вероятно, вы хоть раз сталкивались с тем, что после стирки одежда приобрела неприятный запах.

Как пишет издание Express, со временем мыльная пена и моющее средство могут накапливаться и вызывать проблемы, что приводит появлению неприятного запаха в стиральной машинке и снижению ее эффективности. Есть два простых лайфхака, которые помогут почистить стиральную машину в домашних условиях относительно быстро и легко.

Первый способ предполагает использование соды. Кристаллы соды — это природное соединение, которое уже более 100 лет традиционно используется для уборки дома. Что нужно делать:

Убедитесь, что стиральная машина пуста, и поместите 500 г соды в барабан стиральной машины. Включите машинку и запустите на самый длинный и горячий цикл, поскольку это устранит грязь, копоть и бактерии.

Если внутренняя часть барабана вашей стиральной машины выглядит немного изношенной, то и тут выручит сода. Изготовьте простую пасту из пищевой соды и воды. Затем нанесите на внутреннюю часть машины с помощью губки или ткани. Пищевая сода мягко вычистит "изнанку" машинки и устранит любые затхлые запахи плесени, оставшиеся от порошка.

Второй лайфхак не менее прост, но на этот раз возьмите обычный уксус. Это мощное натуральное чистящее средство, которое отлично удаляет запахи и жир, а также является отличным способом глубокой очистки машинки. Выполните простые шаги:

Добавьте две чашки уксуса в дозатор моющего средства и запустите машину на пустом режиме при самой горячей стирке. Произойдет "волшебство" – и ваша машина снова будет выглядеть новой и блестящей внутри.

Также можно обрызгать барабан стиральной машины уксусом и протереть чистой тканью. Это поможет избавиться от пятен и даже легко удалит жир.

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