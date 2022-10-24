Три определенных слоя одежды – и мороз не страшен: как правильно одеваться зимой

Продумайте слои своей одежды, чтобы не замерзнуть

С наступлением холодного периода года важно внимательно подойти к выбору верхней одежды и обуви, к примеру, подбирать вещи с добавлением шерсти. Есть несколько правил, которые нужно учитывать зимой при выборе нарядов. В данном случае на первое место выходят не тренды, а практичность вашей одежды. Ведь самое главное, чтобы вам было тепло.

Простой лайфхак поможет научиться подбирать одежду так, чтобы не замерзнуть даже в сильный мороз. Его суть заключается в том, чтобы создать многослойный образ. Продумайте три слоя одежды и тогда не почувствуете дискомфорта в минусовую температуру.

"Как одеться тепло зимой?" — это один из самых каверзных вопросов, потому что если переусердствовать со слоями, вам станет жарко. А если наденете мало вещей, то будете мерзнуть. Есть простой и понятный ответ: слои. Начните с самого тонкого слоя и продолжайте добавлять более плотные.

Три слоя, которые помогут вам согреться зимой:

Базовый. Первый слой должен быть сделан из шелка, полиэстера или другого материала, способного отводить пот от кожи. Никогда не используйте материал, который впитывает влагу, но не позволяет ей испаряться. Средний. Этот слой называется изолирующим. Именно он согреет вас. Свитера, толстовки, флис и подобные вещи подойдут. Пуховики также могут служить промежуточным слоем при самых низких температурах. Внешний. Этот слой вряд ли согреет вас. Его основная задача – защита от ветра и дождя. Ваш внешний слой должен действовать как ветрозащитная и водонепроницаемая оболочка, чтобы согреться зимой. В морозную погоду рекомендуется носить одежду из хлопка, шерсти или ворсистых тканей. Носите теплые носки или двойные носки, чтобы вашим ногам было уютно в любой холодный день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваются в холодное время года жители Финляндии. Помимо многослойности у финнов принято брать обувь на размер больше, чтобы ногам было свободно и помещались толстые носки.