Три определенных слоя одежды – и мороз не страшен: как правильно одеваться зимой
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Продумайте слои своей одежды, чтобы не замерзнуть
С наступлением холодного периода года важно внимательно подойти к выбору верхней одежды и обуви, к примеру, подбирать вещи с добавлением шерсти. Есть несколько правил, которые нужно учитывать зимой при выборе нарядов. В данном случае на первое место выходят не тренды, а практичность вашей одежды. Ведь самое главное, чтобы вам было тепло.
Простой лайфхак поможет научиться подбирать одежду так, чтобы не замерзнуть даже в сильный мороз. Его суть заключается в том, чтобы создать многослойный образ. Продумайте три слоя одежды и тогда не почувствуете дискомфорта в минусовую температуру.
"Как одеться тепло зимой?" — это один из самых каверзных вопросов, потому что если переусердствовать со слоями, вам станет жарко. А если наденете мало вещей, то будете мерзнуть. Есть простой и понятный ответ: слои. Начните с самого тонкого слоя и продолжайте добавлять более плотные.
Три слоя, которые помогут вам согреться зимой:
- Базовый. Первый слой должен быть сделан из шелка, полиэстера или другого материала, способного отводить пот от кожи. Никогда не используйте материал, который впитывает влагу, но не позволяет ей испаряться.
- Средний. Этот слой называется изолирующим. Именно он согреет вас. Свитера, толстовки, флис и подобные вещи подойдут. Пуховики также могут служить промежуточным слоем при самых низких температурах.
- Внешний. Этот слой вряд ли согреет вас. Его основная задача – защита от ветра и дождя. Ваш внешний слой должен действовать как ветрозащитная и водонепроницаемая оболочка, чтобы согреться зимой. В морозную погоду рекомендуется носить одежду из хлопка, шерсти или ворсистых тканей. Носите теплые носки или двойные носки, чтобы вашим ногам было уютно в любой холодный день.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваются в холодное время года жители Финляндии. Помимо многослойности у финнов принято брать обувь на размер больше, чтобы ногам было свободно и помещались толстые носки.