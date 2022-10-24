Как освежить пуховик: самый простой способ с уксусом, который применяют опытные хозяйки

Не каждый рискнет забросить такую куртку в стиралку

Зимой без пуховика никуда. Эта теплая вещь в холодные месяцы всегда актуальна, она прекрасно защищает от ветра и мороза. Однако большинство боится кидать в стиральную машинку пуховик, чтобы не испортить пух. А чтобы избавиться от неприятного запаха, необязательно относить теплую вещь в химчистку и платить за услуги немалые деньги.

Опытные хозяйки устраняют подобную проблему более простым способом. Он никак не причинит вред материалу. А нужно всего-навсего использовать обычный столовый уксус.

Зачем протирать пуховик уксусом

Уксус помогает быстро освежить пуховик, как и любую другую одежду, и избавить от неприятных запахов.

Как убрать запах с пуховика

Делаем раствор из стакана теплой воды и двух столовых ложек уксуса. Затем мягкой губкой или тряпкой приступаем к чистке. Сушим пуховик, желательно на свежем воздухе. От запаха не останется и следа!

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с пуховиком во время стирки, чтобы не испортить вещь.