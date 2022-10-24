Как освежить пуховик: самый простой способ с уксусом, который применяют опытные хозяйки
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Не каждый рискнет забросить такую куртку в стиралку
Зимой без пуховика никуда. Эта теплая вещь в холодные месяцы всегда актуальна, она прекрасно защищает от ветра и мороза. Однако большинство боится кидать в стиральную машинку пуховик, чтобы не испортить пух. А чтобы избавиться от неприятного запаха, необязательно относить теплую вещь в химчистку и платить за услуги немалые деньги.
Опытные хозяйки устраняют подобную проблему более простым способом. Он никак не причинит вред материалу. А нужно всего-навсего использовать обычный столовый уксус.
Зачем протирать пуховик уксусом
Уксус помогает быстро освежить пуховик, как и любую другую одежду, и избавить от неприятных запахов.
Как убрать запах с пуховика
Делаем раствор из стакана теплой воды и двух столовых ложек уксуса. Затем мягкой губкой или тряпкой приступаем к чистке. Сушим пуховик, желательно на свежем воздухе. От запаха не останется и следа!
Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с пуховиком во время стирки, чтобы не испортить вещь.