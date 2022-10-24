Как вернуть блеск ложкам и вилкам: неожиданный трюк с фольгой уберет налет на раз-два

Нестандартный метод помогает вернуть столовым приборам чистоту и блеск

Большинство хозяек используют губки и средства для мытья посуды, чтобы отмыть ложки, вилки и ножи от загрязнений. Однако с таким популярным способом не все справляются с налетом на кухонных принадлежностях.

Моя вилки и ложки тем же способом, что и обычные тарелки и кастрюли, достичь блеска столовых приборов бывает очень трудно. Чтобы сделать процесс более эффективным, следует использовать обычную пищевую алюминиевую фольгу.

Как очистить ложки и вилки с помощью фольги

Разрываем фольгу на несколько частей и помещаем кусочки на дно большой емкости. Всыпаем туда по 1 ст.л. поваренной соли и пищевой соды. Заливаем получившуюся массу водой. Температура жидкости должна быть высокой, но также не используем кипяток. Кладем в емкость столовые приборы. Спустя несколько минут налет начнет сам выводиться с ложек, вилок и ножей.

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