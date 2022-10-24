Результат за семь минут: супербыстрый способ вывести пятно с ковра от опытных хозяек

Всего несколько минут и ковер будет как новенький!

Ковры всегда были в моде. Они добавляют комнате домашнего уюта, сами ковровые покрытия являются одним из способов утепления полов, что очень актуально в холодный период.

Однако, как и любая другая вещь интерьера, ковер имеет свойство пачкаться и впитывать в себя неприятные запахи. Рассказываем, как быстро очистить ковер от пятен в домашних условиях. Нам понадобится ведро с теплой водой, стиральный порошок и нашатырный спирт (аммиак). Чистка займет не более семи минут. Этот способ даже старому ковру вернет его первоначальный вид!

Как почистить ковер от пятен и убрать запах

Пылесосим покрытие, затем надеваем защитные перчатки, чтобы кожа рук не пострадала от раствора. В ведре с теплой водой растворяем три ложки стирального порошка и ложку нашатырного спирта. Далее, вооружившись щеткой или тряпкой, втираем раствор в загрязненный участок.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать затхлый запах из термоса. Неприятный аромат может присутствовать как в новой емкости, так и после эксплуатации.