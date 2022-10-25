Как быстро высушить обувь, чтобы не испортить: лайфхаки, которые спасут этой осенью

Сезонные дожди и лужи не оставляют шансов

В очередной раз, с приходом дождливой осени, возникает проблема – как правильно и эффективно высушить обувь, чтобы не испортить материал вещи. Ведь ношение мокрых ботинок или кроссовок чревато и вредом для здоровья. Рассмотрим простые рекомендации по сушке обуви, которые помогут спасти и бюджет, и ваши ноги.

Прежде чем приступить к сушке обуви, ее нужно подготовить, пишет Ivona. Не следует это откладывать на потом, так как обувь может отсыреть или потерять внешний вид.

Как быстро высушить обувь — правила

Нельзя сушить обувь на солнце, иначе из-за этого она потеряет цвет и станет тусклой. Нельзя ставить обувь на батарею — может рассохнуться. В месте для сушки должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Как быстро высушить обувь — лайфхаки

Засуньте внутрь обуви бумажные салфетки или газетные листы и меняйте их каждые 2-4 часа.

Засуньте часть полотенца в обувь, а другой обмотайте его сверху.

Воспользуйтесь рисом (или кошачьим наполнителем). Высыпьте в глубокую емкость и положите внутрь мокрую обувь. Сверху накройте крышкой. За ночь обувь высохнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть. Многослойность поможет согреться, но нужно знать пару нюансов.