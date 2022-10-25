Как быстро высушить обувь и при этом ее не испортить: действенные лайфхаки

В сушке обуви может помочь кошачий наполнитель.

Теплые деньки уже давно позади, и на улице устанавливается влажна и дождливая погода. Поэтому стоит заранее подготовиться к тому, что придется часто высушивать обувь, если случится, что вы попали по дождь. "Телеграф" рассказывает, как это можно сделать, не используя никаких специальных сушилок.

Как отмечает Ukr.Media, прежде чем приступить к сушке обуви, ее нужно правильно подготовить, чтобы не испортить ее внешний вид. Советуем вам придерживаться нескольких правил, как высушить обувь и при этом ее не испортить.

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Не сушите обувь на солнце, чтобы она не потеряла цвет и стала тусклой.

Не ставьте обувь на батарею, чтобы она не рассохлась.

Более того, место для сушки важно выбирать более тщательно: главное там должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Что можно сделать:

Можно задвинуть внутрь обуви бумажные салфетки или газетные листы, которые стоит менять каждые 2-4 часа. Также можно всунуть часть полотенца в обувь, а другой обмотать его сверху. Еще один вариант — воспользуйтесь рисом или кошачьим наполнителем. Высыпьте в глубокую емкость что-нибудь одно и поставьте внутрь мокрую обувь. Сверху накройте. За ночь обувь высохнет.

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