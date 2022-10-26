Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет один простейший раствор

Чтобы вернуть первичную мягкость любимым полотенцам, вам поможет этот лайфхак.

Со временем, после частых стирок, любые вещи становятся более тусклыми и жесткими, а особенно сильно это заметно на махровых полотенцах. Чтобы вернуть им чистоту, свежесть и мягкость, многие хозяйки скупают дорогие средства бытовой химии, даже не подозревая, что самое лучшее средство "прячется" у них на кухне.

Как сообщает prostoway, благодаря этому способу, ваши махровые полотенца снова станут очень приятны на ощупь, как после покупки. Что же нужно сделать — читайте далее.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Перед тем, как отправить полотенца в стирку, замочите их в соле-содовом растворе на 2-3 часа. На 5 л воды достаточно взять 3 ст.л. обыкновенной соли и 1 ст.л. пищевой соды. Именно соль вернет мягкость вашим полотенцам. Чтобы поддерживать мягкость и пушистость махровых изделий, достаточно их замачивать в таком растворе дважды в месяц.

Помимо этого, важно обращать внимание также на температуру стирки: она должна быть не выше 40 градусов, а отжим – не более 800 оборотов.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от пятен кофе на одежде, а также, как убрать зеленку с любимой вещи.