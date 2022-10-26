Удалите пожелтения с подушек без лишних хлопот: отличные лайфхаки

На помощь при чистке подушек придут подручные продукты

Подушками пользуются каждый день, так что это только вопрос времени, когда на них появятся грязь и пятна, в том числе желтые. Они пачкаются от макияжа, омертвевших остатков кожи, пота и слюней. К счастью, подушки легко почистить в домашних условиях, даже те, которые нельзя класть в стиральную машину. Прежде чем выбросить подушку и купить новую, узнайте, как отбелить подушки, удалить желтые пятна и заставить их снова выглядеть и пахнуть как новые.

Лучший способ предотвратить появление грязи и пятен на подушках — использовать наволочки, но это не всегда помогает. Удалить пожелтение с подушки можно с помощью специальных чистящих средств как со стиральной машиной, так и без нее. Об отличном лайфхаке по очистке подушек пишет издание Express.

Как вывести желтые пятна с подушек в стиральной машине

В то время как большинство подушек можно стирать в машине, некоторые требуют точечной чистки или только химчистки. Поэтому очень важно проверять этикетки по уходу на подушке, прежде чем стирать ее таким образом.

Есть эффективный лайфхак, для которого понадобятся подручные средства. Что нужно делать:

Чтобы отбелить пожелтевшие подушки, смешайте соду, уксус, стиральный порошок и средство для мытья посуды в небольшой емкости и перемешайте. Поместите подушку в стиральную машину и добавьте чистящий раствор, как обычно во время стирки.

Поскольку это чистящее средство густое, оно прилипает к поверхности подушки, поэтому требуется второй цикл стирки. Повторите цикл стирки, используя только горячую воду, чтобы удалить все остатки.

Как вывести желтые пятна с подушек без стиральной машины

Если этикетка по уходу за подушкой требует ручной стирки для очистки, постирайте подушку вручную с мягким моющим средством, чтобы удалить желтые пятна. Как действовать в этом случае:

Чтобы отбелить подушки, наполните большую ванну горячей водой и добавьте четверть стакана стирального порошка. Чтобы отбелить сильно загрязненные желтые подушки, используйте четверть стакана отбеливателя или четверть стакана буры. Не используйте кипящую воду, чтобы не повредить волокна.

Положите подушку в мыльную воду и осторожно разомните ее руками, чтобы моющее средство проникло сквозь ткань. Подержите подушку под холодной водой, чтобы смыть остатки мыла и грязи.

Не выжимайте подушку, чтобы не повредить микроволокно. Аккуратно сожмите материал, чтобы удалить как можно больше воды.

Если на ярлыке указано, что нельзя сушить подушку в сушилке для белья, положите ее на улице, чтобы она высохла на воздухе, периодически переворачивая ее. Для подушки, которую можно безопасно сушить в машине, поместите ее в сушилку и добавьте шерстяные шарики для сушки или теннисные мячи.

Для тех, кто не хочет использовать отбеливатель, рекомендуется нанести на пятно небольшое количество пищевой соды и затем старой зубной щеткой втереть уксус. Грязные остатки нужно стереть влажной тряпкой.

Добавим, что необходимо чистить подушки, которые можно стирать в машине, отбеливающим средством не менее двух раз в год. Всегда используйте щадящий цикл отжима и цикл полоскания при стирке подушек.

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