Как заставить окна сиять чистотой: невероятно простой лайфхак с водкой
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Всего за один подход вы полностью очистите все стекла
Чтобы отмыть окна в доме, необязательно покупать дорогое чистящее средство. Достаточно приготовить его в домашних условиях, чтобы зря не тратиться на покупные варианты. Очистить все стекла в доме можно как кукурузным крахмалом, так и с помощью самодельного средства на основе обычной водки.
Приготовьте натуральное и эффективное чистящее средство для окон и других стеклянных поверхностей на основе водки, а также столового уксуса. Об этом пишет cpykami.
Как эффективно отмыть окна
Смешиваем водку с уксусом в пропорции 1:1. По желанию, добавьте пару капель эфирного масла. Наносим средство губкой или, что намного удобнее, — пульверизатором. Затем просто протираем насухо тряпкой из микрофибры. Все стекла будут блестеть чистотой!
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