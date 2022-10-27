Как заставить окна сиять чистотой: невероятно простой лайфхак с водкой

Всего за один подход вы полностью очистите все стекла

Чтобы отмыть окна в доме, необязательно покупать дорогое чистящее средство. Достаточно приготовить его в домашних условиях, чтобы зря не тратиться на покупные варианты. Очистить все стекла в доме можно как кукурузным крахмалом, так и с помощью самодельного средства на основе обычной водки.

Приготовьте натуральное и эффективное чистящее средство для окон и других стеклянных поверхностей на основе водки, а также столового уксуса. Об этом пишет cpykami.

Как эффективно отмыть окна

Смешиваем водку с уксусом в пропорции 1:1. По желанию, добавьте пару капель эфирного масла. Наносим средство губкой или, что намного удобнее, — пульверизатором. Затем просто протираем насухо тряпкой из микрофибры. Все стекла будут блестеть чистотой!

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