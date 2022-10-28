Просто, бюджетно и эффективно: лайфхак, как отмыть духовку от жира, с которым справиться даже ребенок

Больше не нужно прилагать силы, чтобы отмыть духовку.

Самое трудное в каждой готовке — это вымывать всю посуду и плиту после, а если вы использовали при этом и духовку, то чистить нужно будет и ее. Чтобы вам было намного легче и проще, мы расскажем вам об элементарном способе, который поможет избавиться от жира и грязи в духовом шкафу. Стоит отметить, что способ настолько легкий, что с ним справиться даже ребенок.

Большое преимущество этого способа в том, что он очень просто и бюджетный, но при этом очень эффективный, сообщает Ukr.Media. Поэтому больше не нужно прикладывать особых усилий или покупать дорогие специализированные средства.

Лайфхак по очистке духовки

Наберите глубокую миску кипяток и добавьте в него столовую ложку нашатырного спирта, а после поставьте раствор в духовку на ночь. А на следующий день просто протрите загрязнение тряпкой. Нашатырь сделает так, что грязь размякнет, и отмыть их будет намного проще.

Второй способ — если нет нашатыря подойдут и таблетки для посудомоечной машины (можно купить даже самые дешевые) – и сделайте то же самое. В глубокой миске кипятка растворите две таблетки и поставьте ее духовку на ночь.

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