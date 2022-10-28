Как привести в порядок шторы без стирки: этот лайфхак может вогнать в ступор даже бывалых хозяек

Об этой хитрости горничных мало кто знает

Занавески на окнах, будто шторы или тюль, стирают в машинке или вручную не так часто, как остальные атрибуты интерьера. А ведь они накапливают много пыли.

Чтобы не тратить время на стирку штор, многие горничные, в кратчайшие сроки и не тратя силы на лишнюю работу, используют в своем арсенале один хитрый трюк. Они знают, как придать шторам опрятный вид, если на стирку нет времени.

Как вычистить шторы от пыли

Нужно попросту их стряхнуть: берем полотенце, скручиваем его в трубочку-жгут, а затем как следует отбиваем шторы. Вся пыль осядет вниз и останется только пропылесосить и помыть пол.

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