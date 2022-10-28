Будет сверкать как алмаз: всего один продукт из кухни обеспечит чистоту унитаза на долгое время

Проделайте эту простую процедуру вечером и получите "чистый" результат на следующий день

Вопрос, который, наверняка, интересует каждую хозяйку: как и чем почистить унитаз, чтобы сантехника долго оставалась чистой, а неприятного запаха не было и в помине? Оказывается, все очень просто!

Есть способ, который поможет убираться реже, при этом сохранять унитаз в чистом виде как можно дольше. Понадобится только столовый уксус и туалетная бумага.

Как почистить унитаз, чтобы блестел и не было запаха

Отмотайте бумаги столько, чтобы можно было покрыть загрязненную поверхность унитаза и застелить ею унитаз. Обильно смочите бумагу уксусом, но так, чтобы она не порвалась. Затем оставьте ее в унитазе на ночь.

Также можно уделить внимание бачку: перекройте воду, а бак опустошите. Налейте туда уксус. Утром включите воду и спустите.

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