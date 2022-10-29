Как отмыть душевую кабину: эффективные способы, которые не отнимут много времени и сил

Благодаря этим лайфхакам, ваша душевая кабинка будет блестеть и сверкать.

Если не поддерживать чистоту ванны, со временем она может потерять первичную белоснежность и станет желтой. Испортится красивый вид и душевой кабинки, если за ней правильно не ухаживать и не убирать после принятия душа. Чтобы у вас не было таких проблем, "Телеграф" рассказывает о полезных лайфхаках, которые помогут поддерживать чистоту душевой кабинки.

Как отмечает Ukr.Media, уход за душевой кабиной дело из непростых, ведь каждый раз после купания на стенках быстро появляются мыльные разводы, которые каждый раз нужно убирать. Многие откладывают это на потом, чем только усугубляют ситуацию. Мы предлагаем вам несколько полезных советов, которые облегчат уборку в ванной.

Как и чем отмыть душевую кабину: эффективные лайфхаки

Первый — разведите пол стакана перекиси водорода с половиной стакана спирта или водки, и добавьте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и столько же ополаскивателя посудомоечных машин. Всю эту смесь разбавьте двумя стаканами воды. Залейте раствор в пульверизатор и можно обрабатывать кабинку. Достаточно всего немного средства распылить на пластик, а после его вытереть насухо.

Второй — разведите пол чашки уксуса двумя стаканами воды, залейте в распылитель и тщательно разбрызгайте на панели душевой кабины. Такое средство подойдет для еженевного ухоа, но оно не справиться с сильными загрязнениями.

— разведите пол чашки уксуса двумя стаканами воды, залейте в распылитель и тщательно разбрызгайте на панели душевой кабины. Такое средство подойдет для еженевного ухоа, но оно не справиться с сильными загрязнениями. Третий — насыпьте в емкость 5 столовых ложек соды, добавьте ложку лимонной кислоты и разбавьте все это водой. Нанесите средство на стенки кабины и оставьте на 10-15 минут, после этого вытрите губкой. После распылите разведенный в воде уксус и протрите панели досуха. От разводов не останется и следа.

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