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Всего пара таблеток этого средства вытянет всю грязь из стиралки как магнитом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как вымыть стиральную машину от грязи внутри Новость обновлена 29 октября 2022, 19:07
Как вымыть стиральную машину от грязи внутри. Фото freepik.com

Машинка будет сиять чистотой и белизной изнутри

В стиральной машине со временем может появиться не только неприятный запах, но и накопившаяся грязь. Даже если вам кажется, что ваша "помощница" со стиркой абсолютно чистая, проведите простую проверку.

Почистите стиральную машинку с помощью неожиданного средства. Во время стирки вы увидите, насколько грязной станет вода, пишет cpykami.

Как и чем помыть стиральную машину внутри

Отправляем в пустой барабан две таблетки для посудомоечных машин. Включаем режим "хлопок 60 градусов". Через несколько минут вода загрязнится, а через час станет еще темнее.

Таблетки вытягивают как магнитом мельчайшую грязь, оставшуюся в машинке после многократного использования.

Напомним, что убрать запах в стиральной машинке можно с помощью пены для бритья, и с помощью копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.

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#Стирка #Лайфхаки #Стиральная машина