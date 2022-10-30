Как отбелить пожелтевшую микроволновку: дешевый способ от опытных хозяек

"Помощница" каждой хозяйки станет как новенькая, если протереть ее одним аптечным средством

Бывает со временем микроволновая печь начинает желтеть. Это может быть по причине того, что устройство долгое время стояло под прямыми солнечными лучами. Именно в таком случае корпус микроволновки, выполненный из пластика, теряет свой первоначальный вид. Ранее мы писали, как убрать неприятный запах из микроволновки.

Чтобы избавиться от неприятного желтого оттенка прибора, необязательно покупать специальный средства в магазинах. Достаточно открыть аптечку и достать из нее такое средство, как димексид.

Как отбелить микроволновку

Наденьте перчатки. Нанесите лекарство на ватный диск и пройдитесь им по пожелтевшим местам. После первого проведения диском с димексидом пластик вернет свой первоначальный белый цвет. Сам процесс отбеливания займет не более пяти минут.

Отметим, что использовать димексид можно и для других изделий из пластика, которые утратили первоначальный вид.

Ранее мы писали о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.