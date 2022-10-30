Сколько раз в месяц нужно чистить матрас: несколько действенных лайфхаков

Для чистки матраса нужны лишь подручные средства

Матрас является одним из наиболее часто используемых предметов мебели в доме, но часто им пренебрегают, когда дело доходит до чистки. Хотя чистить матрас нужно не реже одного раз в месяц, иначе там скопится не только грязь, а и могут завестись пылевые клещи.

Издание Express делится лайфхаками, которые помогут привести матрас в порядок в домашних условиях и без лишних хлопот и трат. При чистке матраса можно использовать простые и натуральные ингредиенты.

Лучший способ почистить матрас — начать с дезодорации. Равномерно посыпьте матрас содой и оставить на час, прежде чем пропылесосить. Пищевая сода является идеальным подручным средством для чистки матрасов. Натуральный порошок безопасен для использования на большинстве тканей.

Также можно сбрызнуть постель эвкалиптовым маслом. Используйте 20 капель эвкалиптового масла и 200 мл воды для изготовления раствора. Масло эвкалипта оставит после себя приятный и свежий аромат. Если хотите, то можете применить эфирное масло лаванды, его также можно использовать для дезодорации матраса. Слегка сбрызните матрас, чтобы он не стал слишком влажным.

Как очистить матрас в домашних условиях

Даже если матрас выглядит чистым, он может содержать тысячи пылевых клещей и омертвевшие клетки кожи. Регулярная чистка матраса поможет сохранить его в хорошем состоянии и уменьшит нежелательное накопление бактерий.

Для поддержания чистоты матраса в идеале рекомендуется проветривать его каждое утро, убирая простыни не менее чем на 20 минут, что позволит воздуху циркулировать и поможет испариться лишней влаге. А если у вас есть наматрасник, то он поможет поддерживать матрас в хорошем состоянии, ведь его просто снять и постирать. Желательно пылесосить матрас каждый раз, когда меняете постельное белье.

Для чистки матраса нужны:

Пылесос

Средство для мытья посуды

Стиральный порошок

Губка

Вода

Что нужно делать:

Снимите все постельные принадлежности и постирайте, следуя инструкциям на этикетке. Пропылесосьте всю поверхность матраса насадкой для обивки. Нанесите на пятна моющее для посуды, промокните их, а затем промойте холодной водой. Дайте матрасу высохнуть и снова пропылесосьте его, прежде чем заменить простыню.

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