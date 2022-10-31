Эффективная "бомба" для устранения засора в раковине: из каких недорогих ингредиентов приготовить

Эти компоненты есть в доме любого украинца

Периодически каждый сталкивался с проблемой устранения засора в раковине на кухне или в ванной комнате. Ранее мы уже писали, как предотвратить подобную проблему — делились лайфхаком с пищевой содой. Теперь рассказываем, какие ингредиенты можно соединить с этим средством, чтобы в итоге получить эффективную "бомба" от засорений разной сложности.

Для ее приготовления вам потребуется та самая пищевая сода, а также лимонная кислота, моющее средство и зубная паста. Об этом пишет cpykami.

Как устранить засор в раковине при помощи простых средств

В кружке или иной емкости смешиваем 2 ст. л. пищевой соды (или кальцинированную соду), 20 г лимонки (или уксуса) и 1 ст. л. любого моющего средства. Для избавления от неприятного запаха добавляем в средство 1 ст. л. зубной пасты (кроме гелевой!). Хорошо все перемешиваем.

Ждем, пока из раковины уйдет вода, немного проливаем слив кипятком, а затем понемногу добавляем кипяток в средство и хорошо все перемешивая до полного растворения. После чего заливаем средство в слив и оставляем примерно на полчаса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить раковину до блеска. Свести на нет жирные разводы, пятна и грязь можно с помощью всего трех ингредиентов.