Не пересчитывайте деньги и не давайте в долг: что строго запрещено делать по понедельникам

В понедельник по примете не собираются в дальнюю дорогу

Ежедневная жизнь многих людей пронизана приметами. Что бы мы ни делали или собирались сделать — в народе, наверняка, существует поверье на этот счет. Например, многие слышали о том, что нельзя сидеть на пороге или передавать что-то через порог? Существуют также и приметы на конкретный день недели. Например, многие запреты связаны с понедельником.

Что нельзя делать в понедельник

В понедельник по примете не собираются в дальнюю дорогу, чтобы не столкнуться с неприятностями в пути, пишет slovofraza.com.

Поверье гласит, что деньги в долг давать или брать в понедельник — к большим убыткам.

Еще одна примета — не упоминать в первый день недели нечистые силы, чтобы они не пробрались в дом.

По понедельникам не начинают ничего масштабного — планы могут рухнуть в одночасье.

В первый день недели не стоит носить черную одежу, чтобы не привлекать в жизнь грусть, апатию и депрессию.

Пересчитывать свои накопления в понедельник — к бедности и потере благосостояния.

В первый день недели не дают зароков — выполнить их будет сложно, а вот потерять репутацию из-за невыполненных обещаний — легко.

Нельзя по понедельникам мириться, если накануне произошла крупная ссора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему оставлять ключи в замке нельзя. Эзотерики утверждают, что это плохая примета.