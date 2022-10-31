Не перераховуйте гроші та не давайте в борг: що суворо заборонено по понеділках

У понеділок за прикметою не збираються в далеку дорогу

Щоденне життя багатьох людей пронизане прикметами. Що б ми не робили чи збиралися зробити — у народі, напевно, існує повір’я щодо цього. Наприклад, багато хто чув про те, що не можна сидіти на порозі або передавати щось через поріг? Існують також прикмети на конкретний день тижня. Наприклад, багато заборон пов’язані з понеділком.

Що не можна робити у понеділок

У понеділок за прикметою не збираються в далеку дорогу, щоб не зіткнутися з неприємностями у дорозі, пише slovofraza.com.

Повір’я свідчить, що гроші в борг давати або брати в понеділок — на великі збитки.

Ще одна прикмета — не згадувати першого дня тижня нечисті сили, щоб вони не проникли в будинок.

Щопонеділка не починають нічого масштабного — плани можуть звалитися відразу.

У перший день тижня не варто носити чорний одяг, щоб не залучати в життя смуток, апатію та депресію.

Перераховувати свої накопичення у понеділок — до бідності та втрати добробуту.

Першого дня тижня не дають зароків — виконати їх буде складно, а от втратити репутацію через невиконані обіцянки — легко.

Не можна у понеділок миритися, якщо напередодні сталася велика сварка.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому залишати ключі у замку не можна. Езотерики стверджують, що це погана прикмета.