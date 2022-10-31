Как побороть плесень и конденсат в доме: на помощь придут четыре комнатных цветка

Растения могут не только украсить ваше жилище, а и помочь в решении неприятных проблем

Плесень в доме возникает из-за избыточной влажности. Теплые помещения, такие как ванные комнаты, подвергаются особому риску. Плесень является распространенной проблемой во многих домах, особенно с наступлением сырой зимней погоды. Избавиться от нее можно не только с помощью химических средств. Некоторые комнатные растения тоже могут уменьшить конденсацию.

Комнатные растения не только хороши для украшения комнаты, но и отлично подходят для снижения влажности в доме. Как пишет издание Express, есть четыре комнатных цветка, которые убивают плесень и конденсат.

Использование растений для борьбы с плесенью — это практичный и натуральный способ контролировать влажность в вашем доме. Какие комнатные цветы противодействуют появлению плесени и конденсата:

Английский плющ. Отличный выбор для небольших ванных комнат. Лучше всего растет при ярком непрямом свете и нуждается в регулярном поливе, но не забывайте держать его подальше от домашних животных, так как листья для них токсичны. По этой причине английский плющ великолепен в подвесном горшке или на верхней части шкафа.

Отличный выбор для небольших ванных комнат. Лучше всего растет при ярком непрямом свете и нуждается в регулярном поливе, но не забывайте держать его подальше от домашних животных, так как листья для них токсичны. По этой причине английский плющ великолепен в подвесном горшке или на верхней части шкафа. Мирная лилия. Любит тень и хорошо себя чувствует при высокой влажности, поэтому идеальный выбор для мест, подверженных плесени. Растение поглощает влагу из воздуха через свои листья и не нуждается в прямом солнечном свете, так что может расти при флуоресцентном освещении.

Любит тень и хорошо себя чувствует при высокой влажности, поэтому идеальный выбор для мест, подверженных плесени. Растение поглощает влагу из воздуха через свои листья и не нуждается в прямом солнечном свете, так что может расти при флуоресцентном освещении. Тещин язык. Лучше всего растет при ярком свете и теплых температурах, за ним довольно легко ухаживать, требуется полив каждую неделю или две.

Лучше всего растет при ярком свете и теплых температурах, за ним довольно легко ухаживать, требуется полив каждую неделю или две. Пальмы. Их листья поглощают влагу. Пальмы "Арека", бамбуковые "Леди", карликовые финиковые и тростниковые – лучшие в борьбе против конденсации.

Также "Телеграф" писал, что несколько простых правил помогут сохранять в вашем жилище приемлемый уровень влажности и не допускать образования грибка. А один простой лайфхак удалит плесень с любой поверхности.