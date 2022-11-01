Зачем раскладывать по квартире активированный уголь: хитрость, о которой мало кто знает

Из этого аптечного средства получается отличный заменитель освежителя воздуха

Активированный уголь стандартно входит в каждую аптечку. Это полезное средство активно используют не только для огороднических дел, но и в быту.

Так, оно помогает решать такие бытовые задачи, как устранения неприятных запахов. Активированный уголь способно убирать "амбре" в холодильнике, а также под раковиной, где стоит мусорное ведро.

Как убрать неприятный запах в квартире

Ставим под раковину тарелку с 5-8 таблетками активированного угля, или в холодильник. Но и на этом хитрость не останавливается.

Активированный уголь можно расставлять по всей квартире, предварительно капнув на него немного эфирного масла. Таблетки удерживают приятный аромат, который распространяется по комнате. Так же работают ароматизированные таблетки и в шкафу — от одежды и других вещей будет исходить приятный аромат.

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