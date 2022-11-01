Нужна всего одна капсула: с чем вымыть пол до идеального блеска

Пол будет сиять как никогда прежде

Мытье полов, особенно в большой семье, занимает у хозяек много времени. Да и найти универсальное средство, которое подходило бы как для линолеума, так и для паркета, не так просто.

Назван один секретный ингредиент для мытья полов, чтобы он оставался чистым вдвое дольше. Понадобится всего лишь горячая вода и одна капсула для стирки белья.

Как помыть пол, чтобы дольше оставался чистым и блестел

Набираем воду температуры 60 градусов в таз. Бросаем туда капсулу для стирки белья. Ждем, пока она раствориться. Затем моем пол, как обычно. Если боитесь, что на поверхности останутся частички мыльного средства, рекомендуется вымыть пол по второму кругу простой водой.

Ранее "Телеграф" писал, чем помыть стеклянные поверхности в доме, чтобы блестели и долго были чистыми.