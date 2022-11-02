Всего одно простое средство очистит унитаз от налета: результат с первого применения

Эффективное средство есть на каждой кухне.

Чем очистить унитаз от налета — вопрос, которым задавалась наверняка каждая домохозяйка во время уборки. И даже если каждый день мыть сантехнику различной "химией" — это не значит, что налет не будет появляться. Увы, но будет. Что же делать и как вернуть унитазу первоначальный вид — читайте далее.

Как отмечает издание prostoway, чтобы унитаз вновь стал белым, как при покупке, нужно пойти на кухню и взять одно средство. Отмечается, что увидеть результат можно уже после первого применения. И это средство — это лимонная кислота.

Как отмыть унитаз от налета лимонной кислотой

Для очищения старого налета возьмите 2 ст.л. лимонной кислоты, засыпьте в унитаз и оставьте на 15 минут. После этого щеткой с ручкой почистите сантехнику. Часть налета должна отпасть, а часть просто растворится.

Если же у вас более запущенная ситуация, и грубый слой налета, сначала вымочите со стенок воду губкой. После засыпьте 2 ст.л. лимонной кислоты, добавьте 1 ст.л. соды и 200 мл теплой воды, но не кипятка, чтобы унитаз не треснул.

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