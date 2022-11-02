Как стирать шторы, чтобы потом их не гладить: хитрость, которая значительно экономит время

Даже из казалось бы безвыходной ситуации можно найти выход.

Когда во время уборки дело доходит до стирки штор — сил и терпения на их глажку просто не остается. Во-первых, чтобы перестирать длиннющие тюли и занавески нужно много времени, после нужно дождаться, чтобы они высохли, а потом еще их нужно и гладить. Не каждая хозяйка это "вывезет".

Однако есть очень простой способ, как облегчить "себе жизнь". Все что нужно, это во время стирки в стиральную машинку добавить оно средство, сообщает портал "Вкусно+". Благодаря этой маленькой хитрости тюль не будет выглядеть мятым.

Как постирать шторы, чтобы их не пришлось гладить

Все, что нужно сделать — это постирать шторы с кондиционером. Благодаря этому способу ткань при отжиме будет мяться намного меньше. Также утюг не понадобиться, если развешивать шторы слегка влажными, чтобы они не сохли в сложенном состоянии.

В идеале, можно приобрести парогенератор. С его помощью можно привести в порядок шторы из тяжелых материалов.

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