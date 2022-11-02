Простой способ избавиться от черной плесени вокруг окон: понадобится один дешевый продукт

Подручный ингредиент, который поможет решить проблему с плесенью, найдется в каждом доме

В холодные месяцы вокруг окон в доме часто скапливается конденсат и в результате появляется плесень. Некрасивый черный грибок не только портит внешний вид комнаты, а и может негативно сказаться на самочувствии. Чтобы не дать плесени разрастись, нужно действовать оперативно.

Издание Express делится одним эффективным лайфхаком, который поможет убрать плесень вокруг окон. Преимущество этого способа в том, что он не требует трат и не предполагает использование агрессивной химии. Главный подручный продукт, который вам понадобится, обычный уксус.

Как удалить плесень вокруг окна

Чтобы убрать оконную плесень навсегда, вам понадобится простой раствор уксуса. Не забудьте надеть перчатки, чтобы избежать раздражения при обработке грибковых отложения. Что нужно делать:

Просто наполните пульверизатор неразбавленным уксусом и обильно распылите его на черные пятна грибка. Уксусу нужно время, чтобы разрушить плесень, так что необходимо оставить его на один час. Используйте чистящую щетку и теплую воду, чтобы удалить лишние пятна с окна, и протрите его еще раз.

Добавим, что дерево с большей вероятностью подвержено проблемам с плесенью. Так что грибок на деревянной оконной раме может постепенно привести к ее порче. Древесина удерживает влагу, что делает ее идеальным местом для образования и роста черной плесени. Подумайте об окрашивании деревянных рам и тщательно очистите стыки, на них не должно быть пыли и влаги. Это можно сделать после того, как вы обработали рамы уксусом и оставили сохнуть.

Также "Телеграф" писал, что противодействуют появлению плесени в доме некоторые комнатные цветы. Особенно удачно их размещать в ванной комнате, где наибольшая влажность в жилище.