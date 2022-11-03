Зачем посыпать солью губку для мытья посуды: этот хитрый лайфхак придумали не просто так

Обязательно делайте так, если не хотите иметь проблемы с бактериями

На какие только хитрости только не идут хозяюшки, чтобы сделать себе быт немного легче! Некоторые манипуляции проводят и с губками для мытья посуды. Например, с полезными целями делают в губках дырку или кладут ее в стиральную машинку.

В этом материале рассказываем, для чего посыпать кухонную губку солью, а потом еще и поливать ее уксусом. Полезным лайфхаком поделились на cpykami. Оказывается, эти действия нужно для того, чтобы избавиться от бактерий.

Как удалить бактерии с губки для мытья посуды

Засыпаем губку ложкой соли, затем заливаем уксусом. Оставляем на 15 минут, потом переворачиваем на другую сторону. После этого промываем губку.

Добавим, что в целях безопасности для своего здоровья губку следует очищать так хотя бы один раз в неделю, а лучше и вовсе менять на новую.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему губки для мытья посуды разного цвета. Оказывается, каждый цвет губки имеет свое предназначение.