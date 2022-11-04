Как вернуть белизну пластику на бытовой технике: бабушкины средства, которые 100% помогут

Былой блеск помогут вернуть обычные средства, которые есть на каждой кухне.

Чаще всего бытовая техника — белого цвета, что, с одной стороны, очень красиво, но с другой — она быстро будет загрязняться, а это дополнительная уборка. Впрочем, есть конечно и цветные варианты, однако они не всегда подходят по стилю, а и грязь на них садиться так же, как и на белые варианты. Что же делать, чтобы вернуть белому пластику на бытовой технике былую белизну и блеск? Средство — очень простое.

Как сообщает портал "Вкусно+", таким эффективными средствами пользовались еще наши бабушки, отмывая белый пластик. И также большой плюс — эти "моющие" всегда есть на каждой кухне.

Как вернуть белизну белому пластику на кухне

Два "волшебных" средства, которые помогут сделать вашу белую технику как новую, — это уксус и сода. 70%-ный уксус отлично справиться с небольшими пятнами, а вот сода придет на помощь в более запущенных случаях.

Как это работает:

уксус — наденьте перчатки, смочите средством ватный тампон и потрите загрязненные места на технике. Затем промойте все с помощью теплой воды и чистящего средства.

сода — смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица. Далее все просто — используйте эту смесь как чистящее средство. Желтый налет исчезает мгновенно.

И как бонус, еще оно полезное средство — зубная паста. Разведите ее с водой в соотношении один к двум и нанесите на пластиковые поверхности. После того как она засохнет, протрите все сухой тряпкой.

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