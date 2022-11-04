Лучше любого освежителя: эти четыре натуральных ингредиента устранят неприятный запах в ванной и туалете

Справиться с неприятным запахом можно даже без химии

Бытовые запахи могут появиться в любой комнате дома, но в ванной возникают чаще всего, в том числе и внутри стиральной машины. Если вы не хотите использовать освежители, купленные в магазине, то есть отличные природные средства для устранения стойких запахов в вашей ванной комнате и туалете.

Из-за влажности и сырости в помещении может появиться сильный запах, поэтому важно, чтобы ваша ванная комната выглядела и пахла свежо. Многие обычные предметы домашнего обихода служат натуральными дезодорантами, вероятно, большинство из них вы легко найдете под рукой. Лайфхаками, которые являются отличной альтернативой использованию освежителя и химических чистящих средств, делится издание Express.

Эфирные масла

Эфирные масла можно эффективно использовать для маскировки любых уже накопившихся запахов. Их можно добавить в спрей или диффузор, а также пропитать ими ткань или ватные тампоны, разложенными по всей ванной комнате. Чем сильнее запах, тем лучше для вашей ванной комнаты. Идеально подойдет перечная мята и эвкалипт.

Лимонный сок

Лимон является наиболее распространенным ароматом, используемым в коммерческих чистящих средствах, и еще более эффективен в своей натуральной форме. Вы можете добавить тертый свежий лимон под ободок унитаза или поместить лимонный сок в унитаз на ночь. В качестве альтернативы испробуйте такой лайфхак:

Закипятите воду и добавьте пару нарезанных лимонов.

Оставьте натуральный дезодорант в емкости в ванной. Это наполнит ванную свежим цитрусовым ароматом, устранив любые стойкие запахи.

Спички

Для очень быстрого эффекта можно применить всего одну спичку. В случае чрезвычайной ситуации дым от спички — это простой способ замаскировать и рассеять запах. Если откроете окно, то это поможет создать воздушный поток, чтобы дым просачивался через комнату.

Пищевая сода и уксус

Устранить существующие запахи легко с помощью различных ингредиентов, хотя в долгосрочной перспективе лучше всего подойдет смесь из трех распространенных чистящих средств — соды, белого уксуса и лимонного сока. Этой смесью можно удалять пятна и грязь.

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