Предметы домашнего обихода, которые нельзя чистить пищевой содой: восстановление может обойтись дорого

Желательно избегать соды при чистке некоторых бытовых вещей, и вот почему

Пищевая сода — прекрасное натуральное чистящее средство, которое можно использовать для уборки множества помещений в доме, к примеру, для устранения засора в раковине. Однако есть вещи, которые лучше не чистить этим белым веществом.

Как пишет издание Express, этот предмет домашнего обихода по праву ценится за способность бороться с грязью в доме, от пола на кухне до раковины в ванной. Список вещей, которые вы можете очистить с помощью пищевой соды, кажется бесконечным — используете ли вы ее для мытья окон или для борьбы с вредителями. Но несмотря на всю универсальность, на некоторых бытовых предметах лучше не использовать это вещество.

Есть как минимум пять поверхностей и предметов мебели, на которых нельзя использовать пищевую соду.

Столешницы из кварца или мрамора

Сода может повредить поверхность со временем, в результате чего стол потеряет свой блеск. Натуральный камень, такой как мрамор, кварц или любой другой тип, это дорогой материал, так что восстановление любого повреждения может быть дорогостоящим. Выручит простой лайфхак: протрите кухонные столешницы жидкостью для мытья посуды и водой или специальным средством для чистки мрамора.

Столовая посуда из серебра или золота

Пищевая сода — самый быстрый способ испортить красоту столового серебра или золота. Это очень мягкие металлы, которые не выдерживают абразивного действия пищевой соды. Такая чистка не только испортит отделку, а может привести к полному исчезновению покрытия. Серебро после соды может заметно потускнеть. А вот средство для мытья посуды и теплая вода такой посуде не повредит.

Дерево

Избегайте использования пищевой соды, если хотите получить блестящий деревянный пол. Пищевая сода только повредит или деформирует твердую древесину. Больше подойдет для уборки мыльная вода.

Предметы с большими трещинами или углублениями

Пищевая сода может оставлять пыльный белый налет после высыхания, а это означает, что на определенных поверхностях она может принести больше вреда, чем пользы. В "черном списке" для соды клавиатуры, мыши, пульты от телевизоров и мебель из ротанга.

Алюминий

Пищевая сода может использоваться для очистки большинства металлических поверхностей. Однако с алюминиевой посудой нужно обращаться бережно. Алюминиевые кастрюли и сковороды начнут окисляться, если на них часто наносить пищевую соду, что приводит к изменению цвета.

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